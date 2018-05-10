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В Ханты-Мансийске поздравили жительницу блокадного Ленинграда с 9 мая
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В Ханты-Мансийске поздравили жительницу блокадного Ленинграда с 9 мая 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Жительница блокадного Ленинграда 90-летняя Марта Медведева живет в «Ханты-Мансийском районном доме-интернате для престарелых и инвалидов». В День Победы ее не забыли поздравить с праздником.
В гости к ветерану заехали председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Маргарита Кузьменкова и и.о. первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Людмила Жукова. Они привезли Марте Робертовне свежей полевой гречневой каши с привала, организованного по улице Комсомольской. А также комнатное растение и пакет с подарками.
Марта Робертовна Медведева с 50-х годов живет в Ханты-Мансийске. На войне она работала и санитаром, и собирала «Катюши» на заводе, где потеряла зрение. Победу встретила в Ростове-на-Дону. По поручению Исполкома Ленсовета в 1993 году Мария Робертовна награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Отметим, в Югре проживают 156 участников боевых действий Великой Отечественной войны, 2788 тружеников тыла, 386 вдов ветеранов, 127 узников концлагерей, 58 блокадников.
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