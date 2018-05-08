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Спектакль «Память сердца» и программу «У войны не детское лицо» представят в КЦ на Флотской
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Спектакль «Память сердца» и программу «У войны не детское лицо» представят в КЦ на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
День Победы, 9 мая, отметят в центре «Онежский», который находится на Флотской улице. В программе — выступление творческих коллективов центра под общим названием «У войны не детское лицо» и литературно-музыкальный спектакль «Память сердца». Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.
Выступление коллективов начнется в 12.30, а спектакль — в 14.00. Всех желающих — детей старше трех лет и взрослых — приглашают в Культурный центр «Онежский», который находится по адресу: улица Флотская, дом 25. Вход свободный без предварительной регистрации. Телефон для справок +7 (495) 454-44-44. (то)
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