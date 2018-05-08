В школе №1366 района Некрасовка прошел день открытых дверей

В дошкольном отделении ГБОУ «Школа № 1366» прошёл день открытых дверей.

Коллектив педагогов показал родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для развития ребёнка и укрепления его здоровья. В каждой возрастной группе прошли открытые показы образовательной деятельности.

Родители смогли познакомиться с образовательной деятельностью детей в области познавательного, речевого развития, художественного — эстетического, а также музыкального и физического развития. Получили представление об организации и содержании режимных моментов, о развивающей предметно — пространственной среде в группах, игровой деятельности детей. Так же была проведена презентация дополнительного образования, после которой состоялись консультации специалистов и администрации с гостями дошкольного учреждения. Экскурсия по дошкольному отделению завершила встречу. (нд)