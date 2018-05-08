Дети разгромили площадку ради шалаша в Стерлитамаке. Видео

Дети из Стерлитамака разобрали местную игровую площадку ради того, чтобы построить подобие шалаша на этой же территории. Ролик опубликован в группе «Подслушано в Стерлитамаке» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мальчик примерно семи-восьми лет ломает забор, чтобы взять доски. Одну из его частей он несет к квадратной конструкции. По всей видимости, ребенок уже разобрал другой забор на площадке, чтобы сложить доски друг на друга и сделать подобие избы.

Все происходящее сняли из окон расположенного рядом дома. В подписи к записи спрашивается: «Кто ответит?».

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