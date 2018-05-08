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Двухлетняя китаянка попала под поезд
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Двухлетняя китаянка попала под поезд 

360tv.ru 1 час назад
Двухлетняя девочка упала в зазор между поездом и платформой на станции Цзаочжуан в провинции Шаньдун в Китае. К счастью, ребенок отделался лишь легким испугом. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Ребенок оступился и упал во время посадки в поезд, следовавший по маршруту Пекин — Шанхай. Мать ребенка несла много сумок и ей с трудом удавалось держать дочь за руку. Жизнь девочке спас работник станции, который спустился в зазор и поднял на платформу перепуганного ребенка.
Ему пришлось сделать это после неудачных попыток пассажиров оказать ей помощь. Они опускали в зазор пояса и другие предметы, чтобы вытащить ребенка с помощью них, но все они были недостаточно длинными.
По словам одного из свидетелей, на операцию по спасению ушло четыре минуты, ребенок не получил серьезных травм. После небольшой задержки скоростной поезд покинул станцию.
Несовершеннолетняя девочка попала под поезд в Дагестане. Ребенок получил смертельные травмы. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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