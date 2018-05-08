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Власти Дагестана проверят готовность детских лагерей к оздоровительному сезону
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Власти Дагестана проверят готовность детских лагерей к оздоровительному сезону 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены «жестко проконтролировать» готовность детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, заявил во вторник глава правительства республики Артем Здунов
"Сегодня мы посмотрели один из самых лучших лагерей республики и те, которые к 15 июня должны наших детей принять. По некоторым сложилось впечатление, что ребят здесь пока не ждут. В целом, особенно вдоль побережья, есть еще несколько проблемных лагерей, и мы намерены жестко проконтролировать их готовность к приему детей", — приводит пресс-служба администрации главы и правительства региона слова Здунова, которые он произнес в ходе инспекции детских учреждений в Карабудахкентском районе.
Глава правительства отметил, что срыва сезона детского отдыха в республике не произойдет. «Мы его обеспечим, то есть найдем те места отдыха, где детям будет комфортно и безопасно… Сейчас мы даем срок для исправления ситуации. Конечно, главы муниципалитетов за это также будут отвечать лично», — добавил Здунов.
Основные замечания премьер-министра, по словам собеседника агентства, связаны в целом с недостаточно комфортными условиями пребывания — с качеством ремонта объектов, отсутствием удобных и безопасных тропинок и тому подобными недочетами.
"Все это можно сделать. Мы дали срок, и в течение месяца все должно быть исправлено. Конечно, все будут внимательно следить за ходом подготовки, в том числе Роспотребнадзор, МЧС по Дагестану. Сегодня сюда детей привозить нельзя", — сказал Здунов.
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