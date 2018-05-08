Около 7 тыс. детей смогут отдохнуть летом в городских лагерях Москвы

Участниками программы активного отдыха «Московская смена — 2018» предстоящим летом смогут стать почти 7 тысяч детей и подростков, сообщается на сайте столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«В 2018 году департамент труда и социальной защиты населения города Москвы планирует реализацию программы городского детского отдыха «Московская смена -2018» на базе 87 организаций, с охватом 6993 ребенка за три смены летнего отдыха», — говорится в сообщении.

Площадки «Московской смены» откроются в 28 организациях поддержки семьи и детства, в 19 территориальных центрах соцобслуживания, в трех центрах содействия семейному воспитанию и в двух реабилитационных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Первая смена продлится с 1 по 29 июня, вторая — со 2 по 30 июля, третья — с 1 по 28 августа. Площадки будут работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

Основным направлением «Московской смены — 2018» определена программа «Универсальный код безопасности», также по традиции ребят ждут разнообразные виды активного отдыха, мероприятия для формирования здорового образа жизни и развития творческих способностей.

Участвовать в программе могут дети в возрасте от семи до 14 лет из числа жителей Москвы, в том числе дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Обязательным документом для зачисления ребенка в социальную смену является медицинская справка по форме 079/у.