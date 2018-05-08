«Опять будут петь полуголые»: екатеринбурженка попросила не морозить детский хор на концерте 9 Мая

МЧС сегодня объявило штормовое предупреждение на 9 мая. Это не осталось без внимания горожан, которые помнят детский «марш по снегу» у ОДО этой весной. Екатеринбурженка под ником Катирута Ивкина опубликовала пост, где сравнила эту ситуацию с той, что наблюдает много лет, — выступлением на 9 Мая детского хора без курток. Она обратилась к общественности за помощью и поддержкой. Публикуем её мнение полностью:

Помните, совсем недавно, дети под снегом маршировали раздетыми, а взрослые в тёплых куртках заявляли: «дети сами хотели»? «Это конкурс, они готовились!»

Не забыли ещё? Ок, продолжу в копилку. Каждый год в Екатеринбурге 9 Мая собирают большой детский хор на Плотинке. И дети поют песни о войне. На самом деле, поёт фонограмма, дети для массовки. Это же очень эпично — 1000 детей поют. Хоровые коллективы из разных музшкол — невозможно отрепетировать эту разношёрстную толпу, чтобы они пели сами.

Насколько добровольно «дети сами хотят»? Настолько, насколько взрослые «проездили» детям по мозгам. Цитаты: «9 Мая поём на Плотинке — это наш вклад в память о Победе и обязанность памяти», «честь школы», «на вас будет смотреть весь город». Понятно, да, как это всё добровольно?

Погода 9 мая — сами знаете какая. Дети стоят у воды. Сколько по времени? Около часа — сборы, организация, полчаса — песнопения, полчаса — выбраться из толпы. Почему я это описываю? Просто потому, что они в этом году опять будут петь полуголые. В куртках — это же некрасиво. Надо белые блузки. Куртки — ладно, пусть будут, но расстёгнутые.

И знаете, я в бешенстве. Я не была бы в бешенстве, если бы кто-то, хоть кто-то из родителей этих 1000 детей возмутился бы. Нет. Мне говорят: «Во время войны их ровесники ползали по мёрзлой земле, и эти постоят в память, не обморозятся». Мне говорят: «Вы неправильно преподносите своему ребёнку то, что деды воевали». И так далее. Но мои деды воевали за жизнь, а не за простуженные придатки правнучки! Мои деды, блин, [разнесли] бы всё это мероприятие, увидев полуголых детей под фанеру победобесия!

Друзья мои. Может, я чего-то не понимаю. Помогите мне донести до людей, что такая порнография — это не память о войне, а издевательство над памятью павших. Я не могу. Меня слишком перехлёстывают эмоции. Когда мне говорят «деды воевали» с целью манипулирования памятью — у меня наливаются кровью глаза, как у быка, и за гневом я не могу найти нужных слов. Ребята, нас здесь очень много. Журналисты, филологи. Давайте попробуем остановить это — не в этот год, так в следующий? Давайте как-то репостить и размножать инфу, формировать общественное мнение, что так нельзя? Ну нельзя, невозможно, не по-человечески.