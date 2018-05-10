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Детский сад на 160 мест в Балашихе планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г.
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Детский сад на 160 мест в Балашихе планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Новый детский сад на 160 мест в ЖК «Эдельвейс» в Балашихе планируют сдать в эксплуатацию в 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на главу Сергея Юрова.
«В 2019 г. мы планируем ввести в эксплуатацию новый детский сад в ЖК «Эдельвейс» в Балашихе. Он строится за счет средств инвестора по индивидуальному проекту и рассчитан на 160 детей», — приводятся в сообщении слова С. Юрова.
Уточняется, что в трехэтажном здании детского сада разместят бассейн и зимний сад с панорамными окнами.
«На объекте уже завершены монолитные работы, кирпичная кладка, остекление, кровля, территория обнесена забором. Осталось завершить благоустройство, внутренние отделочные работы и внутренние инженерные сети», — заключил С. Юров.
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