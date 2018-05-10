Детский сад на 160 мест в Балашихе планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г.

Новый детский сад на 160 мест в ЖК «Эдельвейс» в Балашихе планируют сдать в эксплуатацию в 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на главу Сергея Юрова.

«В 2019 г. мы планируем ввести в эксплуатацию новый детский сад в ЖК «Эдельвейс» в Балашихе. Он строится за счет средств инвестора по индивидуальному проекту и рассчитан на 160 детей», — приводятся в сообщении слова С. Юрова.

Уточняется, что в трехэтажном здании детского сада разместят бассейн и зимний сад с панорамными окнами.

«На объекте уже завершены монолитные работы, кирпичная кладка, остекление, кровля, территория обнесена забором. Осталось завершить благоустройство, внутренние отделочные работы и внутренние инженерные сети», — заключил С. Юров.