Детский сад в ЖК «Эдельвейс» в Балашихе сдадут в 2019 году

Новый детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Эдельвейс» в Балашихе планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В 2019 году мы планируем ввести в эксплуатацию новый детский сад в жилом комплексе «Эдельвейс» в Балашихе. Он строится за счет средств инвестора по индивидуальному проекту и рассчитан на 160 детей», — сказал Сергей Юров

На объекте уже завершены монолитные работы, кирпичная кладка, остекление, кровля, территория обнесена забором. Осталось завершить благоустройство, внутренние отделочные работы и внутренние инженерные сети

Сергей Юров.

Он добавил, что новый детский сад будет трехэтажным. В нем разместят бассейн и зимний сад с панорамными окнами.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в Балашихе будут введены в эксплуатацию два детских сада: на 151 место в микрорайоне Новоград Павлино и на 220 мест в микрорайоне Саввино.