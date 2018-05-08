Каникулы не за горами: куда отдать ребенка, чтобы он провел время весело и с пользой?

Стало известно, куда отправить ребенка на летние каникулы. KOSTROMA.TODAY составил ТОП-5 детских лагерей и площадок по самым разным направлениям.

IT-пространство «CODOLOGIA» — это более 20 увлекательнейших занятий самых новейших направлений IT. Во время создания собственных 2D и 3D объекты, программирования 2D и 3D игр, мобильных приложений, работы в видеоредакторе ребенок даже не поймет, что учится — настолько это увлекательно и интересно. Дети получат новые знания по программированию, которые обязательно пригодятся как в повседневной жизни, так и для занятий в школе. Записаться можно будет в одну или сразу несколько из предложенных смен.

Лагерь «Страна Веселых каникул» на базе ЧОУ гимназии «Святой равноапостольной княгини Ольги». Участников лагеря ждут интерактивные занятия английским языком, интересные знакомства с носителями иностранных языков, мастер-классы, квесты и различные экскурсии. В конце смены для родителей пройдет отчетный концерт, где каждый ребенок сможет проявить свои таланты и показать полученные в лагере знания английского языка.

Летний лагерь от школы танцев «Танцуют все!» — это шанс для ребенка познакомиться с единомышленниками, прокачать свои танцевальные навыки и узнать много нового на специально подготовленных мастер-классах. Лагерь ждет детей с любым танцевальным опытом. Как показал опыт предыдущих смен, многие ребята, которые никогда не занимались танцами, после лагеря начинают танцевать. Лагерь разбит на несколько тематических смен — ребенок сможет выбрать самую или самые понравившиеся.

Детские лагеря в ПАРК-ОТЕЛЕ «Волжский прибой». Летом здесь будут работать 4 лагеря: «Бизнес-лагерь», «Академия успеха» «Продвижение с AMAKids» и «Комсорг». Каждый рассчитан на развитие конкретных способностей и талантов ребят. Лето в «Волжском прибое» точно запомнится всем детям, которые сюда приедут. Дети будут жить в комфортных номерах отеля, кушать в ресторане и проводить свободное время на свежем воздухе неподалеку от красивого леса и речки. 16+