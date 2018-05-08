«С песней к Победе!»: в детских садах Бибирева накануне 9 мая прошли праздничные концерты

В преддверии Дня Победы в отделениях дошкольного воспитания школы № 1413 прошли концерты «С песней к Победе!», в которых приняли участие воспитанники старшей и подготовительной групп и учащиеся 1 «Л» класса. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Праздник прошел в трогательной, яркой, торжественной обстановке. Дети с большой гордостью исполняли сольные номера, читали стихи, исполняли песни военных лет. Малыши подготовили и показали для первоклассников танцевальные композиции «Аист на крыше» и «Берегите землю!», — рассказали в администрации школы.

В завершение праздника дети вручили почетным гостям — ветеранам — цветы в знак благодарности за мирное и счастливое детство. (ео)