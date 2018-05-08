В департаменте образования Перми объяснили ситуацию с закрытой калиткой

В департаменте образования Перми прокомментировали ситуацию с закрытой калиткой в садике, из-за которой родителям приходиться перекидывать детей через забор.

«В октябре 2017 года калитка детского сада №417 (корпус по ул. Вижайская, 14а) была закрыта на ремонт в целях обеспечения безопасности по рекомендации прокуратуры города Перми. С родителями воспитанников детского сада были проведены собрания для разъяснения сложившейся ситуации. При этом основная калитка находится со стороны ул. Лодыгина. Обходной тротуар в хорошем состоянии», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Специалисты департамента образования выедут в детский сад для определения варианта урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, родители прислали в редакцию «АиФ-Прикамье» видео того, как утром родители пытаются срезать путь, перелазя через забор. Они пояснили, что уже год таким образом приводят детей в садик после того, как закрыли ближнюю к их домам калитку. По их словам, обходить всю территорию, которая включает в себя стадион и школу долго и не удобно.

В самом садике пояснили, что это была вынужденная мера по требованиям безопасности и по представлению прокурора.