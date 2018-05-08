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Леспромхоз, на котором погиб ребенок, принадлежит Segezha Group
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Леспромхоз, на котором погиб ребенок, принадлежит Segezha Group 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Руководство компании усилило меры безопасности после трагедии, унесшей жизнь мальчика.
Лендерский леспромхоз, на котором 6 мая погиб ребенок, входит в группу компаний Segezha Group. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщили в пресс-службе компании.
— ПАО «Лендерский ЛПХ» входит в группу компаний. Администрация леспромхоза оказывает правоохранительным органам максимальное содействие в установлении обстоятельств гибели несовершеннолетнего.
Журналист нашего издания попросил прокомментировать тот факт, что на опасном объекте допустили нахождение детей, которые лазали по штабелям бревен.
— Усилены меры физической охраны объекта. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, — ответили в пресс-службе компании.
Как сообщили в Минздраве Карелии, во время инцидента пострадал еще один ребенок. Он получил царапины и пережил сильнейший испуг. Сейчас несовершеннолетний находится на амбулаторном лечении.
Напомним, в поселке Лендеры Муезерского района Карелии 6 мая погиб мальчик. Он забрался на штабель из бревен, и они обвалились на него.
По материалам: ptzgovorit.ru
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