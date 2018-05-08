Леспромхоз, на котором погиб ребенок, принадлежит Segezha Group

Руководство компании усилило меры безопасности после трагедии, унесшей жизнь мальчика.

Лендерский леспромхоз, на котором 6 мая погиб ребенок, входит в группу компаний Segezha Group. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщили в пресс-службе компании.

— ПАО «Лендерский ЛПХ» входит в группу компаний. Администрация леспромхоза оказывает правоохранительным органам максимальное содействие в установлении обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

Журналист нашего издания попросил прокомментировать тот факт, что на опасном объекте допустили нахождение детей, которые лазали по штабелям бревен.

— Усилены меры физической охраны объекта. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, — ответили в пресс-службе компании.

Как сообщили в Минздраве Карелии, во время инцидента пострадал еще один ребенок. Он получил царапины и пережил сильнейший испуг. Сейчас несовершеннолетний находится на амбулаторном лечении.

Напомним, в поселке Лендеры Муезерского района Карелии 6 мая погиб мальчик. Он забрался на штабель из бревен, и они обвалились на него.