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160 тысяч детей пройдут медосмотр в Ингушетии в 2018 году
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160 тысяч детей пройдут медосмотр в Ингушетии в 2018 году 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Профилактический медосмотр для детей проведут в Ингушетии, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы РИ.
Осмотр уже проходит во всех городах и сёлах республики. Сперва специалисты посетят детские сады, затем школы, а на третьем этапе посетят тех детей, которые не попали на первые два медосмотра. Всего за год планируют провести обследование 157 тысяч юных жителей Ингушетии.
Обследования проводят 10 врачей, которые выезжают по местам приёма детей со всем необходимым оборудованием. Сейчас им удалось обнаружить шестерых детей с подозрением на онкологическое заболевание, их внесли в реестр для дальнейшего мониторинга и своевременного оказания помощи.
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