В Ингушетии до конца года около 157 тыс. детей пройдут профилактический осмотр 

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Медицинское обследование в целях профилактики пройдут 157 тыс. детей в Ингушетии до конца 2018 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
"В течение года будет обследовано 157 тысяч детского населения республики, вне зависимости от медицинских показаний, работа уже начата во всех населенных пунктах региона и будет проходить в три этапа. На первом этапе мы планируем охватить детей в детских садах, второй этап обследования охватит учащихся общеобразовательных учреждений, а третий этап направлен на обследование детей, которые не попали в два предыдущих этапа", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения республики Марем Арапхановой.
Как сообщается, обследование проводят 10 специалистов, которые выезжают с передвижным медицинским оборудованием на место проведения приема детей. В ходе реализации программы уже выявлено шесть детей с подозрением на онкологические заболевания.
"Детей со сложными заболеваниями, как онкология, а их уже выявлено шесть, мы заносим в реестр, который нам позволит в дальнейшем наблюдать их и оказывать необходимую медицинскую помощь. Благодаря своевременному выявлению заболеваний их можно вылечить, и этот факт подтверждает, насколько эффективна данная программа", — подчеркнула министр.
Республиканская программа комплексного медицинского обследования детского населения Республики Ингушетия была принята по инициативе главы региона Юнус-Бека Евкурова и активно поддержана населением.