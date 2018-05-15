Росгвардия задержала подозреваемого в нападении с ножом на знакомого после распития спиртного в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали в столице подозреваемого в нападении с ножом на своего знакомого, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.

«При патрулировании вверенной территории в Северном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны в районе ул. 3-я Ямского поля услышали крики о помощи. Стражи правопорядка заметили мужчину, который лежал на обочине дороги и истекал кровью. Сотрудники Росгвардии незамедлительно оказали пострадавшему необходимую доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего нарядом «скорой помощи» доставили в одну из городских больниц. По его словам, он отмечал с приятелем свой день рождения, и после распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого именинник получил ножевое ранение.

Подозреваемого задержали поблизости от места происшествия, отметили в Росгвардии. Им оказался 33-летний уроженец Орловской области, в настоящее время он передан полиции.