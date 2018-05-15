Ещё
Росгвардия задержала подозреваемого в нападении с ножом на знакомого после распития спиртного в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росгвардия задержала подозреваемого в нападении с ножом на знакомого после распития спиртного в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сотрудники Росгвардии задержали в столице подозреваемого в нападении с ножом на своего знакомого, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу.
«При патрулировании вверенной территории в Северном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны в районе ул. 3-я Ямского поля услышали крики о помощи. Стражи правопорядка заметили мужчину, который лежал на обочине дороги и истекал кровью. Сотрудники Росгвардии незамедлительно оказали пострадавшему необходимую доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего нарядом «скорой помощи» доставили в одну из городских больниц. По его словам, он отмечал с приятелем свой день рождения, и после распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого именинник получил ножевое ранение.
Подозреваемого задержали поблизости от места происшествия, отметили в Росгвардии. Им оказался 33-летний уроженец Орловской области, в настоящее время он передан полиции.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1,8 млн оказавшихся в трудной ситуации детей смогут посетить лагеря этим летом Минобрнауки РФ: Более 45 тыс. организаций отдыха для детей будут работать летом «А101» получила разрешение на строительство детского сада на 220 мест в ЖК «Скандинавия» в Коммунарке
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века2
Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся»2
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Тест: угадайте актера в гриме
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение