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Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего с детской площадки в ТиНАО ребенка
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Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего с детской площадки в ТиНАО ребенка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего с детской площадки в ТиНАО ребенка, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«В дежурную часть вневедомственной охраны ГУ «Росгвардии» по Москве поступила информация о том, что в дер. Рассказовка пропал четырехлетний мальчик. На поиски ребенка незамедлительно был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Прапорщик полиции Алексей Морозов и старшина полиции Дмитрий Аникин принялись осматривать все близлежащие дворы. Спустя полчаса экипаж группы задержания нашел ребенка недалеко от места его исчезновения», — сказали в ведомстве.
В Росгрвадии отметили, что мальчик был очень напуган, он находился в окружении нескольких прохожих, пытавшихся узнать где он живет. Сотрудники Росгвардии связались с отчимом ребенка и передали ему мальчика.
«Как выяснилось, мужчина гулял с ребенком на детской площадке. В момент, когда ему позвонили, он отвлекся и на некоторое время упустил мальчика из вида. Обнаружив пропажу ребенка, мужчина обратился в правоохранительные органы», — объяснили в Росгвардии.
Агентство «Москва»: последние новости
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