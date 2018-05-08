Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего с детской площадки в ТиНАО ребенка

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшего с детской площадки в ТиНАО ребенка, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

«В дежурную часть вневедомственной охраны ГУ «Росгвардии» по Москве поступила информация о том, что в дер. Рассказовка пропал четырехлетний мальчик. На поиски ребенка незамедлительно был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Прапорщик полиции Алексей Морозов и старшина полиции Дмитрий Аникин принялись осматривать все близлежащие дворы. Спустя полчаса экипаж группы задержания нашел ребенка недалеко от места его исчезновения», — сказали в ведомстве.

В Росгрвадии отметили, что мальчик был очень напуган, он находился в окружении нескольких прохожих, пытавшихся узнать где он живет. Сотрудники Росгвардии связались с отчимом ребенка и передали ему мальчика.