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Тольяттинца с пакетом марихуаны задержали сотрудники Росгвардии
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Тольяттинца с пакетом марихуаны задержали сотрудники Росгвардии 

Волга Ньюс 45 минут назад
Фото: ИА "МариМедиа"
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области, в Автозаводском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по ул. Революционной мужчину. Внешность пешехода соответствовала приметам злоумышленника, укравшего из магазина сотовый телефон.
Увидев служебный автомобиль Росгвардии, мужчина занервничал и попытался скрыться. Задержав предполагаемого злоумышленника, патрульные передали его полицейским.
В присутствии понятых был произведен личный досмотр задержанного. У него обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения — по заключению экспертов-криминалистов, это оказалась марихуана массой более 20 г. Кроме того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что к краже мужчина не имеет отношения.
В отношении 36-летнего жителя Тольятти в полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
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