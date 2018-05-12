Тольяттинца с пакетом марихуаны задержали сотрудники Росгвардии

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области, в Автозаводском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по ул. Революционной мужчину. Внешность пешехода соответствовала приметам злоумышленника, укравшего из магазина сотовый телефон.

Увидев служебный автомобиль Росгвардии, мужчина занервничал и попытался скрыться. Задержав предполагаемого злоумышленника, патрульные передали его полицейским.

В присутствии понятых был произведен личный досмотр задержанного. У него обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения — по заключению экспертов-криминалистов, это оказалась марихуана массой более 20 г. Кроме того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что к краже мужчина не имеет отношения.

В отношении 36-летнего жителя Тольятти в полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».