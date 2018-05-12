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В Челябинске задержали беглого рецидивиста из Сибири
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В Челябинске задержали беглого рецидивиста из Сибири 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Бойцы вневедомственной охраны задержали преступника, находившегося в федеральном розыске.
Во время патрулирования во дворе по улице Горького экипаж Росгвардии обратил внимание на мужчину, который выгуливал собаку и постоянно озирался по сторонам. Кроме того, по приметам он походил под ориентировку, пришедшую из Тракторозаводского отдела полиции на подозреваемого в краже. Подозрительного типа решили проверить.
«При проверке его личности по базе данных выяснилось, что это ранее неоднократно судимый 25-летний молодой человек, который находится в федеральном розыске по линии ГУФСИН Кемеровской области по обвинению в угоне», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
У себя на родине парень сбежал из-под ареста и скрывался в Челябинске. Его задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
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