В Челябинске задержали находящегося в федеральном розыске рецидивиста

В 12 часов дня находясь на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии во дворе жилого дома на улице Горького обратили внимание на молодого человека, гуляющего с собакой. Так как по приметам гражданин подходил под ориентировку разыскиваемого подозреваемого в краже, бойцы Росгвардии приняли решение проверить личность подозрительного юноши. Во время беседы молодой человек заметно нервничал и озирался по сторонам, однако не стал долго колебаться и представился.

«При проверке его личности по базе данных выяснилось, что ранее неоднократно судимый молодой человек, 1993 года рождения, находится в федеральном розыске за ГУФСИН России по Кемеровской области по обвинению в совершении угона (статья 166 УК РФ). Подозреваемому была избрана мера пресечения арест, но он скрылся от органов правосудия в Челябинске», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Кемеровчанин задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.