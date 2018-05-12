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В Челябинске задержали находящегося в федеральном розыске рецидивиста
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В Челябинске задержали находящегося в федеральном розыске рецидивиста 

Уральский меридиан 12 мая 2018
Фото: Уральский меридиан
В 12 часов дня находясь на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии во дворе жилого дома на улице Горького обратили внимание на молодого человека, гуляющего с собакой. Так как по приметам гражданин подходил под ориентировку разыскиваемого подозреваемого в краже, бойцы Росгвардии приняли решение проверить личность подозрительного юноши. Во время беседы молодой человек заметно нервничал и озирался по сторонам, однако не стал долго колебаться и представился.
«При проверке его личности по базе данных выяснилось, что ранее неоднократно судимый молодой человек, 1993 года рождения, находится в федеральном розыске за ГУФСИН России по Кемеровской области по обвинению в совершении угона (статья 166 УК РФ). Подозреваемому была избрана мера пресечения арест, но он скрылся от органов правосудия в Челябинске», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Кемеровчанин задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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