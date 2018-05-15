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В Волоколамске задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске
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В Волоколамске задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Волоколамске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.
Патруль Волоколамского отдела вневедомственной охраны на Рижском шоссе заметил лежащего на земле мужчину. Росгвардейцы подошли к нему, решив, что ему необходима помощь.
«Оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Росгвардии передали мужчину в отдел полиции для дальнейшей проверки. Задержанным оказался 45-летний житель Республики Беларусь, находящийся в федеральном розыске», — говорится в сообщении.
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