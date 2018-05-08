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Орловский СКР проводит проверку по факту выпадения детей из окон
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Орловский СКР проводит проверку по факту выпадения детей из окон 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
СУ СК России по Орловской области проводит доследственную проверку обстоятельств падения двух детей с большой высоты. Оба несчастья случились в мае.
В Ливенском районе мальчик двух лет упал со второго этажа. Он получил переломы костей черепа и сейчас проходит лечение в больнице. В Советском районе Орла четырехлетний мальчик упал с балкона первого этажа. Ему также потребовалась госпитализация.
«Предварительно установлено, что родители надлежащим образом не обеспечили безопасность малолетних, поскольку оба мальчика беспрепятственно проникли к распахнутым окнам, на которых были установлены москитные сетки без специальных ограничителей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — указано в сообщении СКР.
В ведомстве рекомендуют родителям быть внимательнее. Детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Москитные сетки необходимо качественно закреплять. Нужно позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно.
Сообщение Орловский СКР проводит проверку по факту выпадения детей из окон появились сначала на РИА 57.
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