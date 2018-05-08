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За непредставление в реестры сведений об организациях детского отдыха могут ввести ответственность
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За непредставление в реестры сведений об организациях детского отдыха могут ввести ответственность 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Миноборнауки подготовило проект федерального закона, предлагающий установить административную ответственность за непредставление сведений об организациях детского отдыха, а также индивидуальных предпринимателях, для внесения их в специальные реестры. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, ответственность также будет грозить за предоставление ложных сведений о таких организациях.
В уведомлении о начале разработки документа указывается, что сейчас органы исполнительной власти регионов в сфере организации детского отдыха занимаются размещением на своих сайтах реестров организаций оздоровления и отдыха детей.
В настоящее время данные реестры содержат информацию об указанных организациях, в том числе недействующих, которые расположены на территории субъектов РФ. При этом представление в реестры сведений о таких организациях является правом этих организаций.
Авторы инициативы отмечают, что внесение предлагаемых законопроектом изменений в КоАП позволит создать меры по обеспечению безопасных условий для детей в связи с тем, что в реестры будут включены организации, которые соответствуют требованиям российского законодательства о безопасных условиях для детского отдыха.
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