За непредставление в реестры сведений об организациях детского отдыха могут ввести ответственность

Миноборнауки подготовило проект федерального закона, предлагающий установить административную ответственность за непредставление сведений об организациях детского отдыха, а также индивидуальных предпринимателях, для внесения их в специальные реестры. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, ответственность также будет грозить за предоставление ложных сведений о таких организациях.

В уведомлении о начале разработки документа указывается, что сейчас органы исполнительной власти регионов в сфере организации детского отдыха занимаются размещением на своих сайтах реестров организаций оздоровления и отдыха детей.

В настоящее время данные реестры содержат информацию об указанных организациях, в том числе недействующих, которые расположены на территории субъектов РФ. При этом представление в реестры сведений о таких организациях является правом этих организаций.

Авторы инициативы отмечают, что внесение предлагаемых законопроектом изменений в КоАП позволит создать меры по обеспечению безопасных условий для детей в связи с тем, что в реестры будут включены организации, которые соответствуют требованиям российского законодательства о безопасных условиях для детского отдыха.