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«Ведите, куда хотите»: в Ярославле после закрытия садика родителям некуда отправлять детей
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«Ведите, куда хотите»: в Ярославле после закрытия садика родителям некуда отправлять детей 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ирина возмущается: её поставили в известность менее чем за месяц перед ремонтом. Отпуск на работе она брала заранее на август. С ребёнком сидеть некому, так как отец семейства тоже работает.
В садике пояснили, что всем детям, кроме выпускников, предоставят места в других садиках. Правда, они могут оказаться совсем в других районах.
Мы спросили у департамента образования по Ярославской области, имеют ли право так поступать руководители дошкольных учреждений.
— По правилам, проводить любой ремонт во время присутствия детей запрещено. Родители на время ремонтных работ должны написать заявление на имя учредителя, если в этом есть необходимость. Директор садика должен поставить учредителя в известность о проведении работ и предоставить все заявления от родителей. Всем нуждающимся в посещении садика детям обязаны предоставить места, — пояснили в департаменте образования по Ярославской области.
Немного по-другому обстоят дела с выпускниками. В 2014 году поменялась форма договора между родителями и дошкольным учреждением. Родителям нужно внимательно почитать договор: теперь в нём прописаны конкретные даты, с какого по какое число ребёнок может посещать сад. У некоторых — это конец мая, а у некоторых — конец августа. Всё зависит от конкретного садика.
А ещё мы узнали, обязаны ли родители сдавать деньги на выпускном в детском саду.
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