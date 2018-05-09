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В Вене открылась выставка о лишениях детей во время войны
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В Вене открылась выставка о лишениях детей во время войны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Выставка «Дети войны: Вена, Ленинград, 1941-1945», отражающая лишения детей в этих городах во время Второй мировой войны, открылась во вторник в музее освобождения Вены 1945-1955.
Это партнерский проект с участием музея обороны и блокады Ленинграда. На выставке представили фотодокументы из венского и петербургского музеев, отражающие жизнь и лишения детей во время Второй мировой войны в Вене и в Ленинграде во время блокады.
На открытии выставки присутствовали Герда Сандман, родившаяся в 1936 году в Ленинграде и пережившая со своими родителями блокаду, Эрнст Пекни, родившийся в 1937 году в Вене, и Ханс Штаймец, которому на момент освобождения Вены было пять лет, а также ветераны освобождения Вены, приехавшие на праздник из Москвы.
"То, что пережили эти люди — это и есть те самые уроки истории, которые мы должны выучить и передать эти знания молодому поколению. Цель нашего проекта отражена в названии: «Дети войны: это никогда не должно повториться», и слова «дети» и «война» не должны стоять рядом", — сказала инициатор выставки и директор музея освобождения Вены Наталья Лагурёва, зачитавшая отрывки из детских блокадных дневников, в том числе Тани Савичевой.
Выставка стала частью проекта «Дети в войне: никогда снова», в рамках которого уже состоялись и еще будут проводиться тематические выставки, чтения и круглые столы, а также обмен групп школьников из Австрии и России. Следующая часть проекта состоится в январе 2019 года, она предусматривает тематическую выставку и аудиоинсталляцию «Дневники блокады».
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