Бессмертный полк-2018 в Новосибирске: 250 тысяч участников шествия

В шестой раз Новосибирск присоединился к акции «Бессмертный полк». Важно подчеркнуть, что движение не использует ни политическую, ни корпоративную, ни религиозную символику. Все прекрасно понимают, что шествие — не место для рекламы своих взглядов и деятельности. Деды и прадеды, защитившие мир от нацистской чумы, должны находиться в победном строю в любые времена, невзирая на разницу экономических и политических взглядов их потомков.

Родилась эта инициатива в соседнем Томске. В 2012 году по центральным улицам города впервые прошла колонна «Бессмертного полка», в ней было несколько тысяч человек с фотографиями родственников. Скоро инициатива захватила многие города и страны. Например, в 2015 году в сотнях российских городов в параде памяти участвовали два миллиона человек! В 2016 году колонны «Бессмертного полка» прошли в 26 странах, включая Мальту, Катар, Австралию.

Сегодняшняя колонна в Новосибирске замыкала военный парад на площади Ленина. Тысячи людей с портретами фронтовиков двинулись по Красному проспекту к Дому офицеров.

В колонне шли разные люди — дети и старики, юноши и девушки, рабочие и интеллигенты, скромняги и активисты, в общем — новосибирцы всех поколений, занятий и характеров. И лица разные. Но грусть читалась в глазах каждого. Много было военной атрибутики — пилотки, гвардейские ленточки. Некоторые шли с песнями. То тут, то там раздавались «Смуглянка», «День Победы» и, конечно, «Катюша».

Мой 10-летний сын Арсений нес портрет одного из своих прапрадедов — старшины Константина Несмеянова. Он родился в 1900 году в Ново-Николаевске. Окончил реальное училище, получил профессию техника-электрика. Был женат на Ксении Ивановне Зайцевой , телефонистке, награжденной за самоотверженную работу орденом Ленина. К началу Отечественной войны в их семье было трое детей. На фронт прадед ушел по велению сердца в составе Сибирской добровольческой дивизии — в возрасте 41 года. Служил в звании старшины. В ожесточенных боях за город Белая Церковь на подступах к Киеву прадеда тяжело ранили — прострелили легкое. Этот город был важным транспортным узлом. Гитлеровцы его укрепили бронированными колпаками и прочими редутами. Четверо суток в начале января 1944 года кипело сражение. После взятия Белой Церкви в Москве был дан салют — 12 залпов из 124 орудий. Константин Семенович после ранения долгое время болел. Подлечившись, демобилизовался, вернулся к семье в Новосибирск, работал электриком до 1970 года, до самой смерти. Умер он прежде, чем я родился.

Рядом с нами в колонне с портретом своего деда шагал Денис Зайков. Разговорились.

— Мой дед Николай Михайлович был сложным человеком, — говорит Денис. — Про войну говорил мало. Но его скупые рассказы потрясали детское воображение. Однажды он поведал, как в 45-м, когда сражались с японцами, он чистил свои сапоги в минуты перекура: дед был ужасным аккуратистом. А сзади подкрался самурай. Завязалась драка. Тогда жизнь моему деду спас кирзовый сапог, которым он оглушил ниндзю. Не знаю, сколько в этой истории шутки, а сколько правды, но она мне нравится: с сапогом против самурая — это хорошо, это по-русски!

У каждого в нашей колонне была своя история. Мы шли и шли неровным строем по правой стороне Красного проспекта. Необычные впечатления. Тут кто-то зычным голосом стал орать: «Слава советским морякам!», затем «Слава советской пехоте!». Но лишь некоторые в ответ закричали «Ура». Мы с Арсением, как и большинство из «Бессмертного полка», промолчали. Я — потому что напомнило безумные советские демонстрации, а сыну это «ура» показалось глупым. Не тот случай, чтобы орать.

В 13 часов в Новосибирске подвели итоги акции. Как сообщила VN.ru координатор «Бессмертного полка» Анастасия Панфилова, по предварительным данным, сегодня, 9 Мая, в акции приняли участие 250 тысяч человек.

В колонне с портретом своего деда — красноармейца Ильи Петровича Травникова — прошел и глава Новосибирской области. Всего в семье Андрея Травникова три участника Великой Отечественной войны: два деда и дядя. «Оба деда прошли войну, но, к сожалению, рано ушли из жизни, до того, как я родился, — поделился воспоминаниями Андрей Александрович. — Дядя погиб в Великую Отечественную в 1944-ом. Память о них передавали мой отец, его братья и сестры, бабушка. И эта память с детства глубоко у меня в душе». Сегодня в колонне «Бессмертного полка» наряду со взрослыми прошли очень много детей. Это залог того, подчеркнул врио губернатора, что и будущее поколение будет относиться к фразе «Никто не забыт, ничто не забыто» не как к простым словам, а как к принципу, который необходимо хранить в своем сердце с детства. «По площади в „Бессмертном полку“ проходят тысячи и тысячи людей, которые несут в руках память о подвиге каждой семьи, а в итоге — память о подвиге всего народа. Я желаю всем светлого дня, хорошего праздничного настроения. Всех с Днем Великой Победы», — обратился к жителям региона Андрей Травников. Колонна полка растянулась на много километров. Только волонтеров, обеспечивающих безопасность и порядок шествия, было около пяти тысяч человек.

СПРАВКА