Более двухсот тысяч: «Бессмертный полк» прошел по центру Новосибирска

Колонна из горожан, пришедших почтить своих родственников, которые воевали и трудились ради Победы, растянулась на несколько километров. В параде 9 мая приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, колонну боевой техники возглавил танк Т-34. В нем также прошли курсанты Сибирского кадетского корпуса — его барабанщики открыли шествие, и учащиеся Новосибирского высшего военного училища. Горожанам показали новую технику — самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и армейские квадроциклы. Некоторые участники «Бессмертного полка» начали шествие на Площади Ленина, а другие — на Октябрьской магистрали. Количество людей превысило двести тысяч. Вместе с горожанами почтил память своих родственников и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он прошел с портретом своего деда Ильи Петровича Травникова.