Привычку физически наказывать детей можно остановить

Современные психологи не раз говорили о том, что физические наказания унижают детей, плохо сказываются на их психическом и физическом здоровье, ослабляют семейные связи да и вообще ничего хорошего в плане воспитания и развития детей не несут. Отчего же родители продолжают пользоваться старыми не работающими схемами: кричат на детей, шлепают их по попе и оскорбляют. А главное, что сделать, чтобы остановить этот процесс. Об этом Washington Post рассказал своим читателям.

В американском исследовании, проведенном в 2013 году, было установлено, что 81% американских родителей считают физическое воздействие приемлемой формой дисциплины, а две трети из них заявили, что используют его иногда применительно к своим детям.

Согласно исследованию, проведенному Исследовательской группой по социальному развитию Университета штата Вашингтон, взрослые, которые пережили физическое и эмоциональное насилие в детстве, с большой вероятностью повторят эту модель воспитания со своими собственными детьми. Авторы отметили, что физическое и эмоциональное насилие в семье часто наблюдается в течение трех поколений, и это влияет на стиль воспитания и отношение между людьми в семьях.

Что можно сделать, чтобы остановить эту порочную практику воспитания через шлепки?

По словам Сьюзен Ньюман, социального психолога и автора книги про отношения взрослых детей со своими родителями, людям, выбравшим иной путь воспитания, будет очень нелегко. «Если вы подверглись насилию, вы тоже можете стать обидчиком», — говорит Ньюман. — «Это можно сравнить с алкоголизмом: если родители много и часто выпивают, вполне вероятно, что их дети тоже начнут пить». Но все можно поправить.

И вот 5 важных советов о том, как это сделать:

Признайте, что вы это делаете: шлепаете детей, кричите на них и ведете себя неправильно. Признание — самый трудный и самый важный шаг на пути к исправлению ситуации.

Вопрос о том, как воспитывать детей, лежит в области культурных привычек: методы, которые считаются приемлемыми, различаются в зависимости от того, когда и где человек был воспитан. Ньюман говорит, что оглядываться назад с объективной точки зрения очень нужно. «Быть взрослым — значит, иметь возможность определить неправильную линию поведения и не передавать ее своим детям». Она также рекомендует сопротивляться стремлению сказать себе: «Это не имеет значения».

Просите о помощи

Шрамы часто глубже, чем кажется. Исследование, проведенное специалистами UCLA, показало, что длительный стресс изменяет физические и ментальные реакции на раздражители. А все знают, что маленькие дети способны вывести кого угодно из себя. Травмированному человеку трудно справляться со своими эмоциями без помощи, и он идет по пути, который кажется ему самым легким: повышает голос или применяет силу.

Чрезмерная реакция на стресс может привести к физическому насилию по отношению к ребенку или к тому, что Ньюман называет «унижающим достоинство воспитанием». Взрослому нужна психотерапия, в дополнение к которой Ньюман предлагает просить близких или друзей также напоминать о необходимости вовремя остановиться.

Установите границы в общении с собственными родителями

Проговорите, что у них уже было время и возможность воспитывать и поучать, а теперь пришло время выросших детей. Настойчиво отстаивайте свою роль в воспитании собственных детей. И если бабушка или дедушка не признают за родителем ведущей позиции в воспитании, пересмотрите отношения со старшими родственниками.

Отмечайте успех своих решений и действий

Хвалите себя, поддерживайте. Воспитание детей бросает вызов даже в лучших обстоятельствах, когда не надо бороться с десятилетиями плохих привычек. Празднование позитивных изменений, даже маленьких, укрепит связь с детьми и поможет исцелить болезненное прошлое. «Когда у вас есть результаты в воспитании детей, это поэтапно восстанавливает самооценку», — говорит Ньюмен. «Важно сказать себе: „Я старался изо всех сил и следил за моими эмоциями, и мне это удалось“. Позвольте себе гордиться тем, что выбрали другой путь.

Когда у вас что-то не получается, подумайте о том, что вами движет и какие мотивы есть у нежелательного поведения.

Сосредоточьтесь на цели: у родителей есть потребность вырастить здорового и счастливого ребенка, а не прекратить криком его сиюминутное нежелательное поведение. Как только родитель признает, что он делает что-то не для текущего момента, а для счастливого детского будущего, тут-то и начнутся изменения.

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