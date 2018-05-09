Младенец за сутки умер от неизлечимой инфекции в Апатитах

Девятимесячный младенец умер от стремительно развивающейся кишечной инфекции в Апатитах. Об этом сообщило ИА Nation News.

Родители малыша рассказали, что вызывали скорую помощь два раза за сутки. При этом семейная пара все время отказывалась от госпитализации ребенка без объяснения причин.

После первого приезда фельдшеры диагностировали у младенца признаки острой кишечной инфекции — это было в 17:00. Приехавшие уже в 03:00 ночи медики оценили состояние ребенка как критическое. Тогда пациента принудительно перевезли в больницу Кировска, откуда впоследствии переместили в инфекционное отделение в Апатитах.

Через несколько часов ребенок скончался. По предварительной информации, причиной смерти стала острая форма менингококцемии — это мгновенно развивающаяся кишечная инфекция. Диагностировать эту болезнь практически невозможно.

Ранее в Вологде несколько десятков детей госпитализировали с острым кишечным отравлением. По версии следствия, организация питания в столовой учебного заведения не отвечала требованиям безопасности здоровья детей.