Ямальские подростки рассказали губернатору о Войне и спросили о Ямале

Сегодня в Салехарде школьники из всех муниципальных образований принимают участие в мероприятиях, посвященных 73 годовщине со Дня Победы.

Ребятам показывают музейные экспозиции, на которых представлены личные вещи солдат, атрибутика военного времени, карты, картины и инсталляции, посвященные Великой Победе.