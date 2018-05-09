Ямальские подростки рассказали губернатору о Войне и спросили о Ямале 

Сегодня в Салехарде школьники из всех муниципальных образований принимают участие в мероприятиях, посвященных 73 годовщине со Дня Победы.
Ребятам показывают музейные экспозиции, на которых представлены личные вещи солдат, атрибутика военного времени, карты, картины и инсталляции, посвященные Великой Победе.
Среди мероприятий — встреча с губернатором Дмитрием Кобылкиным. В ходе неформальной беседы дети задавали главе региона вопросы о жизни округа, о том, как ему много лет удается оставаться одним из самых эффективным губернатором. Говорили, конечно, о Войне — как она коснулась каждого гражданина. Дети рассказали о своих семьях и героях тех времен.