Особенные дети Нового Уренгоя собираются на парад Победы

Сегодня утром новоуренгойские школьники надели солдатские фуфайки, шапки-ушанки и бескозырки. Колонна общественной организации родителей детей-инвалидов «Милосердие» выглядит по-парадному подтянуто. Для них это уже не первый Парад Победы.

По словам Людмилы Бедненко, бессменного руководителя «Милосердия», с обмундированием им помогли представители бизнес-сообщества. А большой макет танка Т-134 изготовили временно трудоустроенные в организацию инвалиды.

Долго стоять в колоннах особенным детям не придется. Им, вместе с родителями предоставлено право идти сразу за ветеранами Великой Отечественной войны.