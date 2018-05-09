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Особенные дети Нового Уренгоя собираются на парад Победы
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Особенные дети Нового Уренгоя собираются на парад Победы 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Сегодня утром новоуренгойские школьники надели солдатские фуфайки, шапки-ушанки и бескозырки. Колонна общественной организации родителей детей-инвалидов «Милосердие» выглядит по-парадному подтянуто. Для них это уже не первый Парад Победы.
По словам Людмилы Бедненко, бессменного руководителя «Милосердия», с обмундированием им помогли представители бизнес-сообщества. А большой макет танка Т-134 изготовили временно трудоустроенные в организацию инвалиды.
Долго стоять в колоннах особенным детям не придется. Им, вместе с родителями предоставлено право идти сразу за ветеранами Великой Отечественной войны.
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