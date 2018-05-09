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Ребенок и злобные клещи
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Ребенок и злобные клещи 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Сезон клещей в самом разгаре! Как оградить своего ребенка от укуса клеща? Как оказать первую помощь, если неприятность все же случилась?
Аист на крыше: последние новости
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