Родители считали нас погибшими: история спасения юного узника фашизма

Ужасы Великой Отечественной войны на себе испытали не только красноармейцы. Немало пришлось пережить несовершеннолетним узникам фашизма. Один из них Владимир Карсанов из Северной Осетии. В семь лет его вместе с братом и сестрой увезли немцы. Попытки родителей найти детей ни к чему не привели. Их считали умершими. Воссоединиться семье помог случай. Детали невероятной истории в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Чермена Улубиева.

На довоенной фотографии Владимир Карсанов с родителями, братом и сестрой. Семилетний Вова — старший, брату — пять, сестре — нет и двух лет. Белорусский город Гродно, где тогда жила семья, немцы взяли одним из первых. Мужчин убивали, женщин и детей брали в плен.

В осадном Ленинграде

Мать боялась, что ее детей съедят

«Детей женщины кто под платье, кто платком закрывал. Фашисты детей прямо из рук вырывали. Женщин толкали в колонну, а ребенка забирали и сажали в машину. Нас троих тоже увезли», — вспоминает несовершеннолетний узник Владимир Карсанов.

В западной Польше несколько месяцев они с сотнями других советских детей собирали хворост, подметали и копали ямы. Кормили юных пленников плохо — раз в день. Тяжелый труд и голод выдерживали не все. Узников хоронили прям возле казармы. Потом от детей начали избавляться.

«Нас стали продавать местному населению. Приезжали немки, чехи, поляки и покупали детей. Нас выстраивали, а они ходили и выбирали. Выбирали, конечно, более здоровых, выносливых, которые могли работать. Дети им были нужны как рабы», — говорит несовершеннолетний узник Владимир Карсанов.

Владимир рассказывает: все трое попали в разные семьи. Он пас скот у польской купчихи. Кормила она ничуть не лучше. Приходилось выпрашивать еду на улицах.

«Бросали кто кусок мяса, кто кусок хлеба. Для них это было развлечение. Они смеялись, что мы, как собаки, бросались на этот кусок», — вспоминает Владимир.

В 1943-м Владимира, сестру и брата родители считали погибшими. По ним справили поминки. Жизнь изменила случайная встреча. Плененных братьев в Польше увидел сослуживец отца.

«Солдат подошел ко мне, взял за руку и подвел к отцу. Такая встреча была, я его за шею схватил, так крепко держал, боялся отпустить», — говорит мужчина.

У Вечного огня на Владикавказском Мемориале славы рассказывает о маме. Говорит, узнав о том, что дети живы, она плакала несколько дней. Невероятная история быстро разлетелась по всей республике. Гости в дом Карсановых в Северной Осетии ходили несколько недель. Спустя месяц пришла еще одна добрая весть — о безоговорочной капитуляции Германии.

На сегодняшний день в Северной Осетии проживает около 120 несовершеннолетних узников фашизма.

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