Информацию о массовом отравлении детей в детском саду проверят в Хакасии

Региональный Следственный комитет проверит информацию о массовом отравлении в детском саду Саяногорска, которую опубликовало местное информагентство. Об этом сообщили в ведомстве.

Накануне в ИА «Хакасия» появилась информация, что еще еще больше двух недель назад сразу пять воспитанников детского сада «Жемчужинка» были доставлены в больницу с признаками отравления. У одного ребенка обнаружили сальмонеллез.

Сейчас все дети выписаны из медучреждений, однако родители хотят разобраться в ситуации. По их словам, кроме как в саду, малыши нигде отравиться не могли. Руководство детского сада, как и местное управление образования комментируют случившееся крайне неохотно. Ответ на все вопросы один: «Пробы взяты, выясним». Информагентство также проинициировало запрос в республиканский Роспотребнадзор

В конце прошлого года сразу 17 случаев острой кишечной инфекции было выявлено у воспитанников детского сада «Ивушка» в селе Бея.

В Казани под суд пойдет бывшая воспитательница детского сада. Женщина избила и попыталась задушить четырехлетнего мальчика.