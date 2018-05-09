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Информацию о массовом отравлении детей в детском саду проверят в Хакасии
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Информацию о массовом отравлении детей в детском саду проверят в Хакасии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Региональный Следственный комитет проверит информацию о массовом отравлении в детском саду Саяногорска, которую опубликовало местное информагентство. Об этом сообщили в ведомстве.
Накануне в ИА «Хакасия» появилась информация, что еще еще больше двух недель назад сразу пять воспитанников детского сада «Жемчужинка» были доставлены в больницу с признаками отравления. У одного ребенка обнаружили сальмонеллез.
Сейчас все дети выписаны из медучреждений, однако родители хотят разобраться в ситуации. По их словам, кроме как в саду, малыши нигде отравиться не могли. Руководство детского сада, как и местное управление образования комментируют случившееся крайне неохотно. Ответ на все вопросы один: «Пробы взяты, выясним». Информагентство также проинициировало запрос в республиканский Роспотребнадзор.
В конце прошлого года сразу 17 случаев острой кишечной инфекции было выявлено у воспитанников детского сада «Ивушка» в селе Бея.
В Казани под суд пойдет бывшая воспитательница детского сада. Женщина избила и попыталась задушить четырехлетнего мальчика.
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