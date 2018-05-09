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Автопробег в Воронеже из-за массовости разорвался на части, но пришёл к финишу
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Автопробег в Воронеже из-за массовости разорвался на части, но пришёл к финишу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В массовом заезде в честь Дня Победы приняло участие около 200 автомобилистов. В Воронеже состоялся автопробег, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Собравшись в Коминтерновском районе участники флешмоба колонной двинулись по городу, ориентируясь на памятники и мемориалы в честь воинов, защищавших Воронеж от фашистов. Изначально маршрут был задуман такой: Московский пр-т — пл. Застава — Плехановская ул. — Кольцовская ул. — 20 лет Октября ул. — ВОГРЭС — Ленинский пр-т — Остужева ул. — Северный мост — 45-стрелковой дивизии ул — Шишкова ул. — выезд на Московский проспект — ТРЦ «МП». По словам участников пробега, колонна разорвалась практически сразу, так как многие водители не решились проезжать на красный цвет в тех местах, где камеры фиксируют это нарушение. В некоторых местах активисты самостоятельно пытались регулировать движение транспорта, но это не всегда получалось сделать корректно для всех участников движения. При этом абсолютное большинство тех, кому приходилось задержаться из-за встречи с колонной, приветствовали автопробег сигналами, размахивали руками и флагами, показывали прочие одобрительные знаки. Возможно, остановки у мемориалов, где автомобилисты отдавали дань подвигу предков, тоже создавали неудобные для проезда ситуации, но эти моменты проезжающие мимо водители принимали понимающе. Всего в пробеге поучаствовало около 200 автомобилей. Многие из них были не просто украшены к празднику, но и представляли из себя настоящие инсталляции.
Напомним, в прошлом году подобная акция была вовсе запрещена ГИБДД.
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