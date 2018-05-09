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Кардиохирург из Прикамья спас двух новорожденных
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Кардиохирург из Прикамья спас двух новорожденных 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Главный врач краевой больницы имени академика Вагнера Михаил Суханов провёл уникальные операции на сердце новорождённым девочкам, вес которых меньше килограмма.
Как сообщается в паблике больницы, срочное хирургическое вмешательство требовалось двум новорождённым девочкам из Кировской области. Малышки родились недоношенными, на сроке 27 недель. Вес одной малышки всего 700 граммов, второй — 800 граммов.
У обеих девочек был диагноз — порок сердца. Они не могли самостоятельно дышать. Малышек подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
За помощью руководство перинатального центра Киров обратилось к Михаилу Суханову. На счету хирурга около четырёх тысяч операций, из них больше тысячи операций хирург сделал детям.
«Чтобы спасти жизни детям, действовать нужно было немедленно. Надрез пришлось делать под подмышкой, чтобы в будущем шрам был незаметен. Операции прошли успешно и очень радостно, что уже через два дня обе малышки были сняты с аппарата искусственной вентиляции лёгких и смогли самостоятельно дышать», — рассказал врач.
В больнице рассказали, что в практике Михаила Суханова есть и более уникальный случай: самый маленький ребёнок, которому приходилось делать операцию на сердце — весил всего 460 граммов и размером он был не больше 20 см.
Напомним, Михаил Суханов — сын известного кардиохирурга Сергея Суханова.
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