Более 5 тыс. жителей Забайкалья и Петербурга прошли тест на знание истории войны

ЧИТА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов /. Акция «Наша Победа», посвященная 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, впервые прошла в регионах России. В качестве пилотных выбрали Санкт-Петербург и Забайкальский край, более 5 тыс. жителей которых ответили на 20 вопросов об истории войны, сообщил в четверг ТАСС Юрий Юрманов — руководитель команды всероссийского проекта «Поколение уверенного будущего», которая выступила организатором акции.

Акция «Наша Победа» прошла впервые. Вопросы, вошедшие в викторину, были связаны как с общим ходом войны, так и с ее героями. Организаторы включили в тест и вопросы об участии в войне самих регионов, где проводился опрос.

"Всего участвовали более 5 тыс. человек, 15 процентов из которых отвечали на вопросы сразу, а остальные забрали викторину домой, где также смогли проверить свои знания", — сказал Юрманов. «В среднем участники викторины правильно ответили на 4-12 вопросов, и мы рассчитываем, что наша акция подстегнет людей, прежде всего молодежь, углубить свои знания по истории Великой Отечественной войны», — добавил он.

По словам Юрманова, в следующем году тестирование охватит большее число регионов.

Нынешнее мероприятие было проведено по инициативе национального фонда реализации социально значимых программ и проектов «Наследие» при поддержке компании «Нергеопром». «Этой акцией мы хотим подчеркнуть важность давно известной истины — человек, не знающий прошлого, не имеет права на будущее», — сказал директор «Нергеопрома» Владимир Забелин.