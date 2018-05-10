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Международный день семьи пройдет в Самаре
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Международный день семьи пройдет в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
15 мая в областном центре пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи. В нем примут участие около тысячи представителей городских округов и муниципальных районов губернии из числа многодетных, студенческих и семей, принимающих детей на воспитание. Лучшим вручат награды и подарки от главы региона за вклад в воспитание детей и укрепление семейных традиций, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Запланирована и концертная программа. Перед собравшимися выступят музыкальные коллективы области.
Фото: pixabay.com
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