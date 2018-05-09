Грудное и искусственное вскармливание: плюсы и минусы

Всех детей с рождения и до определенного возраста называют грудными, но на самом деле не все из них вскармливаются именно грудным молоком. Многие получают питание из бутылочки и при этом здоровы, веселы и прекрасно себя чувствуют.

Горячие споры о том, что лучше: грудное или искусственное вскармливание, продолжаются с тех пор, как в продаже появились молочные смеси — качественные заменители грудного молока.

Так что же на самом деле лучше? С этим вопросом «ВМ» обратилась к врачу аллергологу-иммунологу, педиатру Алексею Бессмертному. Мы попросили эксперта назвать пять плюсов и пять минусов каждого способа кормления ребенка.

Итак, плюсы грудного вскармливания:

1. Грудное молоко — самое естественное, самое полезное из всех вариантов вскармливания грудного ребенка;

2. Грудное молоко — максимально сбалансированное питание по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов;

3. Процесс грудного вскармливания позитивно психологически влияет как на ребенка, так и на саму маму;

4. За грудное молоко не надо платить;

5. Грудное молоко дает потенциальную защиту от инфекций. Правда, это ничем не доказанное утверждение/

Минусы грудного вскармливания:

Их нет Плюсы искусственного вскармливания:

1. Возможность лечебного питания при некоторых заболеваниях ребенка. Например, при непереносимости молока, при аллергии;

2. Возможность изменения калорийности питания для недоношенных маловесных детей;

3. Дает мамам возможности выйти на работу, если это необходимо в связи с наличием каких-либо социальных проблем;

4. Возможность замены грудного молока в связи с тем, что мама чем-либо болеет, пьет лекарства, которые могут проникать в грудное молоко;

5. Возможность вскормить ребенка без матери/

Минусы искусственного вскармливания:

1. У ребенка может быть непереносимость белка коровьего молока. При этом он не может быть вскормлен обычной смесью, только лечебной;

2. Смеси — не полная замена грудному молоку. Их формула максимально приближена по составу к грудному молоку, но не идеальна;

3. Стоимость смесей. Есть как дешевые, так и дорогие смеси. К сожалению, чем дешевле смесь, тем хуже ее качество, потому что смеси, максимально приближенные по составу к грудному молоку, стоят дороже;

4. Из-за наличия в продаже различных смесей — качественных заменителей грудного молока — матери отказываются от грудного вскармливания из соображений сохранения фигуры, например. При этом врачи все равно рекомендуют по возможности вскармливать ребенка грудным молоком;

5. Популярность нестандартных вариантов смесей, сделанных из соевого белка или козьего молока, Которые должны использоваться как лечебные, но в настоящее время продвигаются как обычные. Это не полезно для кишечника ребенка и для его развития в целом.

Нередко можно слышать «страшилки» о том, что дети-искусственники чаще болеют, что у них хуже иммунитет.

— Если мы говорим о сравнении детей, находящихся на естественном и на искусственном вскармливании, то глобальных различий между ними нет. Ничем не доказано, что с грудным молоком дети получают какой-то другой, лучший иммунитет. Конечно, грудное вскармливание — наиболее естественный вид кормления ребенка, но если родители вынуждены перевести его на смеси, в этом нет ничего страшного, — подчеркнул педиатр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столичные больницы в мае приглашают горожан на бесплатные лекции и обследования

Молодежь призвали осознанно подходить к созданию семьи