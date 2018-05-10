Где отметить детский день рождения?

Индустрия детских дней рождения захватила россиян только в последние лет двадцать. Как отмечали день рождения простого советского ребенка? Мама покупала торт «Прага», бабушка пекла пирожки с яблоками, папа приносил авоську с лимонадами «Буратино» и «Байкал». В тесную квартиру набивались родственники, друзья и одноклассники, а после праздника родители долго приводили в исходное состояние все, что осталось в доме после такого ураганного нашествия…

К счастью, сегодня абсолютного большинства таких ситуаций можно избежать. Особенно весной и летом, когда приятнее всего проводить время на природе. Отправляйтесь с именинником, родственниками, друзьями ребенка и их родителями, чтобы отметить детский день рождения в Подмосковье! В семейном отеле «Фореста Фестиваль Парк».

Во-первых, сюда очень легко добираться: отель расположен в Чеховском районе, в получасе езды от МКАД по Симферопольскому шоссе. Ни дети, ни взрослые не устанут за время пути!

Во-вторых, весной и летом здесь по-настоящему идеальные условия для праздника на природе: свежий воздух, огромное количество зелени и цветов, а главное — оборудованные площадки и беседки для шашлыков и большие шатры для большой компании. Можно смело устраивать любой детский праздник, не беспокоясь о дожде или сильном солнцепеке.

Чем же детский день рождения больше всего отличается от взрослого? Тем, что для взрослых важно сесть, вкусно поесть, выпить и поговорить, а для детей — поиграть. Именно поэтому всю компанию детей, приехавших в гости, во главе с именинником будут развлекать аниматоры. Программа — любая, стиль и тема праздника — тоже любая на ваше усмотрение — от школы магии Гарри Поттера до бала цветов, пиратской вечеринки или пейнтбола: ориентируйтесь на возраст гостей. Гарантируем — детей «угуляют» так, что они съедят все, что будет предложено, а вечером рухнут спать без задних ног. И вы, взрослые, сможете спокойно продолжать свои вечерние посиделки.

Кроме анимационной программы, можно сразу заказать целое шоу — представление с мыльными пузырями, научные фокусы и даже высокотехнологичное выступление с катушкой Теслы и другими электрическими чудесами. Все цены указаны на сайте семейного отеля «Фореста Фестиваль Парк», и вам нужно будет лишь заранее забронировать выбранные развлечения.

О застолье тоже не беспокойтесь — в отеле детям приготовят все, что вы закажете, включая именинный торт. И пиццу, и бургеры, и наггетсы, и фрукты, и, конечно, сладости и напитки будут предложены детской компании в любом объеме, который вы посчитаете нужным. Накрыть столы можно где угодно — в любом из двух ресторанов или на летней веранде.

На такие мероприятия можно, конечно, выбираться на один день, но удобнее остаться с ночевкой, разместив компанию в номерах отеля или в отдельных домиках. А наутро, позавтракав в ресторане отеля по системе «шведский стол», с новыми силами можно ехать домой…