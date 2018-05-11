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Депутат рассказала о повышении доступности детских садов в России
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Депутат рассказала о повышении доступности детских садов в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: СибДепо
России в целом удалось решить проблему доступности детских садов. Такое заявление депутат Госдумы, член Общероссийского народного фронта Любовь Духанина, передает РИА «Новости».
По ее словам, места в детских садах получили дети в возрасте от 3 до 6,5 лет. В 74 регионах доступность дошкольного образования составляет 99%, в четырех регионах — от 95 до 99%. Эти данные были получены в результате опроса ОНФ.
Духанина говорит, что более половины родителей имеют возможность водить детей в сад рядом с домом. Многие из них довольны дошкольными учреждениями.
Основной проблемой остается ухудшение состояния здоровья детей. Полностью здоровых первоклассников становится все меньше.
Ранее в Минобразовании сообщили о проблемах с детскими садами в семи регионах страны, в числе которых Дагестан, Ингушетия и Крым. Сложности с получением мест остаются, если у членов семьи нет постоянной регистрации в регионе.
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