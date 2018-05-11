Депутат рассказала о повышении доступности детских садов в России

По ее словам, места в детских садах получили дети в возрасте от 3 до 6,5 лет. В 74 регионах доступность дошкольного образования составляет 99%, в четырех регионах — от 95 до 99%. Эти данные были получены в результате опроса ОНФ.

Духанина говорит, что более половины родителей имеют возможность водить детей в сад рядом с домом. Многие из них довольны дошкольными учреждениями.

Основной проблемой остается ухудшение состояния здоровья детей. Полностью здоровых первоклассников становится все меньше.