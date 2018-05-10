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Очереди в детские сады ликвидировали в большинстве регионов России
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Очереди в детские сады ликвидировали в большинстве регионов России 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В 72 регионах Российской Федерации к началу 2018 года удалось ликвидировать очереди в детские сады. Еще в шести субъектах показатель доступности мест для малышей от трех до семи лет превысил 97%. Об этом сообщает газета «Известия».
Данные Министерства образования и науки свидетельствуют об остающихся проблемах в семи регионах, в числе которых Дагестан, Ингушетия и Крым.
В то же время первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова уточнила, что в ясли для детей до трех лет еще остаются очереди.
Ирина Волынец, которая является председателем Национального родительского комитета, заявила, что сложности с получением места в государственном детском саду остаются, если у членов семьи нет постоянной регистрации в регионе.
Также Волынец добавила, что комитет выступает за расширение сети семейных дошкольных групп.
Новый детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Эдельвейс» в Балашихе планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. Здание будет трехэтажным. В нем разместят бассейн и зимний сад с панорамными окнами.
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