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За сломанную ключицу детсад Приангарья выплатит воспитаннице 50 тыс. рублей
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За сломанную ключицу детсад Приангарья выплатит воспитаннице 50 тыс. рублей 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Прокуратура Боханского района в ходе проверки в Тихоновском детском саду установила, что пятилетняя девочка во время игры столкнулась с другим ребенком, упала и получила повреждения, в том числе закрытый перелом правой ключицы. При этом воспитатель хотя и присутствовала в группе, непосредственно действий, направленных на присмотр за детьми, не осуществляла.
«После получения телесного повреждения ребенком, руководством детского сада не было организовано оказание первой медицинской помощи, не осуществлена его доставка в медицинскую организацию, не вызвана служба «скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурором района направлено в суд исковое заявление о взыскании с дошкольного образовательного учреждения компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней, в размере 50 тыс. рублей.
Напомним, в Зиме пропала пенсионерка.
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