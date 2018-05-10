Как правильно защищать детские глаза от летнего солнца

Не за горами лето, многие уже вовсю строят планы: кто-то отправится с семьей на море, кто-то поедет на дачу, а кто-то останется в городе. Чтобы детские каникулы (да и ваш отпуск) прошли беззаботно, нужно помнить о простых правилах защиты от солнца. Его лучи в умеренном количестве приносят пользу. Но стоит ребенку забыть о головном уборе, креме с SPF-фильтрами и солнцезащитных очках — и ласковое солнце превратится в лютого врага, бой с которым по определению не может быть равным.

Рано Ибрагимова, врач-офтальмолог, специалист Essilor Academy Россия, рассказала «Летидору» о том, чем именно солнце опасно для глаз и как уберечь детское зрение от его пагубного влияния.

Если не надевать солнцезащитные очки, повышается риск воспаления роговицы, появления дефектов сетчатки и катаракты (помутнения хрусталика). Эти заболевания — бомба замедленного действия: негативный эффект будет накапливаться постепенно. В отличие от ожога глаза, который может дать о себе знать уже через несколько часов.

Доказано, что на детское зрение ультрафиолет влияет сильнее всего.

Ведь до 12 лет хрусталик не сформировался окончательно, поэтому глаз более уязвим и чувствителен к любым внешним воздействиям. Конечно, это не повод запрещать детям понежиться на солнышке, да и самим от этого отказываться не стоит. Просто не забывайте о правилах защиты от ультрафиолета, которые универсальны для всех возрастов.

Следите, чтобы ребенок носил головной убор. Желательно с полями или с козырьком, чтобы он защищал не только голову от солнечного удара, но и глаза от прямых лучей.

Приобретите солнцезащитные очки с качественными линзами себе и ребенку. Важно, чтобы они не просто были затемненными, а обладали стопроцентной защитой от УФ-лучей — как прямых, так и отраженных от задней поверхности линзы.

Для солнцезащитных очков уровень защиты от УФ должен быть не менее 400 нм.

Объясните ребенку, что не следует смотреть прямо на солнце без солнцезащитных очков. Помимо временного потемнения в глазах, это может привести к более опасным последствиям: ожогу сетчатки, нарушению цветовосприятия и даже ухудшению зрения.

Желательно взять с собой на отдых аптечку, в которой среди прочих препаратов должны быть капли для глаз нескольких видов. Must have — антибактериальные капли, которые понадобятся, если в глаза попадет песок или грязная морская вода.

Если у вас или вашего ребенка есть склонность к аллергии, возьмите с собой противоаллергические препараты.

Сосудосуживающие и противовоспалительные капли могут пригодиться тем, кто часто страдает от конъюнктивита. Подобрать их поможет офтальмолог.

В жарких странах лучше не появляться на улице с 12 до 16 часов, когда солнце наиболее активно. В это время можно устроить тихий час, пообедать, сходить в кино или музей.

Если у ребенка катаракта, кератит или конъюнктивит, нужно с особой осторожностью выбирать направления для летнего отдыха. В этих случаях жаркий климат и яркий солнечный свет могут ухудшить состояние здоровья глаз. Поэтому желательно проконсультироваться с офтальмологом, прежде чем покупать билеты.

Желаю каждому найти безопасное место под солнцем себе и своим детям!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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