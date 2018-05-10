Заключенные в СИЗО смогут чаще встречаться со своими детьми

На заседании 10 мая члены Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обсудят законопроект, дающий некоторым категориям осуждённых право на дополнительные свидания с детьми.

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов от «Единой России» во главе с Ольгой Баталиной . Законопроект обязывает предоставить два свидания в месяц тем подозреваемым и обвиняемым, которые имеют ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида. По действующему законодательству, правом на воспользоваться можно только по решению следователя. По мнению авторов документа, в ряде случаев следователи манипулируют фактом наличия детей у подследственных и используют его для давления на них.

«В следственных изоляторах граждане могут находиться годами, пока идёт расследование. Изоляция от общества усугубляется невозможностью обнять детей, увидеть родных. Долгая разлука с родителем травмирующе сказывается на малолетних детях», — ранее заявила Ольга Баталина. В случае принятия законопроекта, для получения свидания будет необходимо письменное разрешение прокурора.