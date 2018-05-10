Заключенным разрешат чаще видеться с детьми 

В четверг, 10 мая, в Госдуме обсудят законопроект, который даст заключенным право на дополнительные свидания с детьми. Документ обсудят члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Инициативу о дополнительных свиданиях внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов от «Единой России» во главе с Ольгой Баталиной. По их мнению, существующая система, при которой правом на свидание можно воспользоваться только по решению следователя, создает массу поводов для манипуляций.
Парламентарии предложили предоставить два свидания в месяц тем подозреваемым и обвиняемым, которые имеют ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, сообщает «Парламентская газета». Если законопроект примут, получить свидание будет можно по письменному разрешению прокурора.
Баталина пояснила, что в СИЗО люди могут находиться годами, и их положение усугубляется невозможностью увидеть детей. Для маленьких граждан такая ситуация тоже является травмирующей.