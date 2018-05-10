Заключенным разрешат чаще видеться с детьми

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В Татарстане воспитательница детсада чуть не задушила ребенка

После падения ребенка в яму кировские чиновники усилят контроль за безопасностью детей

В семи регионах РФ не хватает мест в детсадах