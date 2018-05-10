Недоверие к прививкам породили мамы, начитавшиеся форумов: колонка Анастасии Трегубовой

Как, зачем, почему, существуют ли противопоказания, каких побочных эффектов бояться, так ли прививки эффективны — этих разговоров меньше не становится. Анастасия Трегубова в ночь с 29 на 30 января стала мамой в третий раз. Поэтому мы попросили телеведущую Первого канала именно этой теме посвятить свою новую колонку на «Летидоре».

Мне кажется, наибольшее недоверие к вакцинам породили мамы, которые начитались форумов. Не разобравшись в предмете, они всех вокруг отговаривают прививать детей: своих подруг, знакомых, посетителей тех же форумов.

На форумах витает множество ничем не подкрепленных слухов. Но профессиональный врач быстро и аргументировано опровергнет любой из них. Он никогда не поддержит женщину в ее отказе от вакцинации.

Да, я тоже слышала, что бывают проблемы от вакцин. Но эти случаи крайне редки и являются исключениями.

Нужно понимать: если бы прививок не существовало вообще, то осложнений было бы еще больше!

Я не приемлю самолечение даже во время легкой простуды, а идея пренебрегать планом лечения, который составлен грамотным специалистом, мне кажется совсем опрометчивой.

Даже самая опытная мама не может разбираться в медицине и современных препаратах лучше врача. Выберите для своего ребенка профессионального педиатра и следуйте его указаниям. Вы и ваш врач можете вместе следить за календарем прививок (его можно попросить у педиатра или найти в интернете) и брать направления на нужные уколы в определенный срок.

Лишая ребенка вакцинации, вы подвергаете его здоровье серьезному риску.

Возможное легкое недомогание после вакцины не идет ни в какое сравнение с тем, какие последствия может вызвать у ребенка та или иная болезнь. И не существует пока более эффективного средства для профилактики, чем вакцины.

Например, корь сейчас уже почти не встречается. Благодаря чему? Благодаря прививкам! Краснуха очень опасна для беременных женщин, но я знаю, что мои дети привиты, и они уже не заболеют. Когда я находилась в положении, то не переживала, что мои старшие дети заразят новорожденного.

В больших городах, особенно в Москве, много жителей. Достаточно нескольким из миллионов людей съездить в страну, где бушует какой-то вирус, как тут же от него заражаются сотни и тысячи. Начинается эпидемия!

Без справки об определенных прививках вашим детям нельзя будет посещать детские учреждения.

Выбрать прививку российского производства или зарубежного — выбор каждого родителя. Важный момент: если вы отдали предпочтение вакцине определенного происхождения, нужно всегда пользоваться только ей — лучше не смешивать.

Сейчас существуют комбинированные прививки, когда за один раз можно навсегда решить сразу несколько проблем с вирусами. Особенно это актуально для новорожденных.

Также я убеждена, что нельзя игнорировать прививку от ветрянки.

Ветрянка буквально убивает иммунитет, и человек после этой болезни быстро и легко заболевает другими вирусными заболеваниями, что чревато осложнениями.

Разумеется, когда наш третий ребенок появился на свет, мы сделали все необходимые прививки. В первый год жизни, когда у малыша формируется свой собственный иммунитет, его круг общения ограничен, поэтому риск заболеваний ниже. Но чем старше ребенок становится, тем больше у него контактов с внешним миром и тем больше возможностей подхватить вирус.

К моменту, когда вы решите отдать ребенка в сад или на дополнительные занятия, где будут присутствовать другие дети, у вашего ребенка должны быть сделаны все прививки!

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