Жители столичного Юго-Запада собрали деньги для детей, нуждающихся в лечении

В школе № 1103 имени Героя РФ Александра Соломатина в рамках недели «Твори добро» прошла благотворительная ярмарка. Собранные средства переданы в благотворительный фонд, который оказывает поддержку детям, страдающим редким генетическим заболеванием — синдромом Хантера.

В этот день на всех площадках огромной школы работала ярмарка. В роли купцов и ремесленников выступали сами ребята. Каждый наперебой предлагал свой товар. Покупатели — опять-таки школьники. На прилавках — рисунки, картины, плетеные «фенечки», затейливые поделки из дерева, вязаные шарфики и шапочки, модная одежда для кукол и многое другое, выполненное своими руками — все по символическим ценам.

«У нас замечательные ребята. Благотворительная ярмарка в школе проходит впервые, и она стала настоящим праздником добра, объединив детей, родителей и учителей всех наших корпусов. Наша школа носит имя Героя Российской Федерации Александра Соломатина, и мы стремимся соответствовать этому высокому званию — уделяем огромное внимание не только образованию, но и гражданскому воспитанию детей», — рассказала организатор благотворительной ярмарки, заместитель директора по воспитанию и социализации Полина Струкачева.

Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд, который оказывает поддержку детям, страдающим синдромом Хантера.