Полиция нашла трех пропавших подростков

Днем 8 мая в инспекцию по делам несовершеннолетних МОМВД России «Бабынинский» поступили заявления об исчезновении двух мальчиков десяти и 13 лет. По словам родителей, оба 7 мая ушли в школу и домой не вернулись. И тот, и другой мальчик инспекторам были хорошо знакомы — оба состоят в полиции на профилактическом учете. В поиске пропавших детей был задействован весь личный состав МОМВД России «Бабынинский», сформированы поисковые группы, в состав которых вошли представители всех служб районного отдела полиции, включая кинологов. Ориентировки были переданы в соседние районы и в Калугу. В поиске были, кроме того, задействованы другие поднадзорные подростки. С их помощью полицейским удалось выйти на след беглецов. Они, как оказалось, направились в Калугу. Обнаружили детей на берегу Угры. Ребята в компании 17-летней девушки грелись у костра и домой явно не собирались. Девушка тоже, как выяснилось, с 6 мая находилась в розыске. Мальчиков доставили в отдел полиции и затем вернули родителям. С их родителями была проведена профилактическая беседа. На родителей девушки был составлен административный материал по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Сейчас решается вопрос о помещении ее в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.